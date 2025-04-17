Папа встретился в Ватикане с персоналом больницы «Джемелли» (+ ФОТО)

16 апреля Папа Франциск встретился в помещениях Зала Павла VI с руководством и сотрудниками Фонда больницы «Джемелли», Католического университета и Управления здравоохранения и гигиены Государства Града Ватикан. В аудиенции приняли участие около 70 человек из тех, кто помогал Папе в дни госпитализации.

Президент совета директоров Фонда «Джемелли» Даниеле Франко поздравил Святейшего Отца с наступающей Пасхой и пожелал скорейшего выздоровления.

Со своей стороны Епископ Рима выразил признательность гостям, заверил в молитвах за каждого и попросил о молитве:

«Спасибо за безупречное служение в больнице, продолжайте в том же духе!» – сказал он.

Святейший Отец приветствовал и поблагодарил всех присутствующих по отдельности, начиная с ректора университета Элены Беккалли.

Как сообщает русская служба Vatican News, встреча продлилась около 20 минут.