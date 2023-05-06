Папа встретился со швейцарскими гвардейцами (+ ФОТО)

Утром 6 мая Святейший Отец принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана руководство и личный состав Папской швейцарской гвардии, а также родственников новобранцев, которые приехали в Ватикан на церемонию присяги, передает Vatican News.

Обращаясь к гостям, Епископ Рима отметил, что Папская швейцарская гвардия – это большая семья, живая и братская община, полезная среда человеческого и христианского становления, где молодёжь перенимает опыт старших, а старшие – открытость и энтузиазм молодёжи. По словам Папы, миссия в Ватикане является для гвардейцев продолжением их личного пути веры, полученной в семьях и укреплённой в приходах: это свидетельствует об тесной связи швейцарских католиков с римской Церковью. Святейший Отец призвал военных свидетельствовать о вере в различных местах несения службы:

«Пусть каждая ситуация и встреча будет возможностью воплощать Евангелие Христа на практике, учиться у Господа и жить братской любовью во имя Его и с Его Духом».

В конце встречи Епископ Рима вверил участников встречи материнской опеке Пресвятой Девы Марии, молитвенному заступничеству св. Николая из Флюэ, покровителя Швейцарии, и от всего сердца преподал апостольское благословение.