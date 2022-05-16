Папа встретился с участниками Генерального капитула камиллианцев

Утром 16 мая Епископ Рима встретился в Ватикане с участниками Генерального капитула Ордена регулярных клириков – служителей больных.

В эти дни монахи размышляют на тему «Что такое камиллианское пророчество сегодня?», передает русская служба Vatican News.

Комментируя тему капитула, Папа отметил, что основатель ордена св. Камилл де Леллис заповедал своей общине «подражать состраданию и нежности Иисуса к тем, кто страдает телом и душой, жить по заповеди любви, радостно возвещать Евангелие и заботиться о самых уязвимых».

Перед лицом современного индивидуализма и безразличия камиллианцы призваны «смотреть на страдания, болезни и смерть взором Иисуса», подчеркнул Папа: «Таким образом вы сможете воплотить камиллианское пророчество, зовущее принимать на себя бремена, раны и тревоги самых уязвимых братьев и сестёр». Для этого нужна смиренная открытость Святому Духу, смелость на неизведанных путях служения, личное свидетельство, возвращение к евангельским Заповедям блаженства, а также память «о первой любви», которой Иисус покорил сердце каждого монашествующего.

Папа Франциск призвал камиллианцев сотрудничать с мирянами, особенно с работниками здравоохранения, и подчеркнул:

«Если мы хотим предложить людям хороший ‘полевой госпиталь’, где раненые могут встретить и почувствовать близость и нежность Христа, нельзя обойтись без харизмы святого Камилла де Леллиса. Вы же призваны предоставить свои руки, ноги, ум и сердце этому Божьему дару, чтобы он продолжал творить в наше время дела Божьи. Пусть Господь обильно благословит труды вашего капитула, а Пресвятая Богородица всегда сопровождает ваш путь».