Папа встретился с президентом Словении (+ ФОТО)

22 мая Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана г-жу Наташу Пирц-Мусар, президента Республики Словении, сообщает Vatican News.

По информации Ватиканского зала печати, в ходе дружественной беседы была выражена признательность за добрые двусторонние отношения и за вклад Католической Церкви в развитие словенского общества.

Во время беседы обсуждались различные международные вопросы, в том числе конфликт на Украине, а также политическая ситуация на Западных Балканах и перспективы региона в процессе европейской интеграции.

После беседы с Папой Франциском президент Республики Словении встретилась с государственным секретарём кардиналом Пьетро Паролином и с секретарём по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером.