Папа встретился с президентом Словении (+ ФОТО)

Папа встретился с президентом Словении (+ ФОТО)

Май 23, 2023

22 мая принял на частной в Апостольском дворце Ватикана г-жу Наташу Пирц-Мусар, президента Республики Словении, сообщает Vatican News.

По информации Ватиканского зала печати, в ходе дружественной беседы была выражена признательность за добрые двусторонние отношения и за вклад Католической Церкви в развитие словенского общества.

Во время беседы обсуждались различные международные вопросы, в том числе конфликт на Украине, а также политическая ситуация на Западных Балканах и перспективы региона в процессе европейской интеграции.

После беседы с Папой Франциском Республики Словении встретилась с государственным секретарём кардиналом Пьетро Паролином и с секретарём по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

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