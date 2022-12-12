Папа встретился с президентом Словацкой Республики (+ ФОТО)

10 декабря Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Словацкой Республики г-жу Зузану Чапутову, передает Vatican News.

По сообщению Ватиканского зала печати, в ходе дружественной беседы были отмечены добрые двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Словацкой Республикой, а также вклад Католической Церкви в развитие общества.

Стороны обстоятельно обсудили ситуацию в Украине и её последствия на региональном и международном уровнях, уделив особое внимание гуманитарной ситуации, приёму беженцев и социально-экономическому кризису.

После беседы с Папой Франциском президент Словацкой Республики встретилась с ватиканским секретарём по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером.