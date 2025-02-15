Папа встретился с премьер-министром Словакии (+ ФОТО)

Утром 14 февраля, в день памяти святых Кирилла и Мефодия, Папа Франциск принял в Ватикане премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо.

После беседы с Папой Римским словацкий политик встретился с госсекретарём Святейшего Престола кардиналом Пьетро Паролином и заместителем секретаря по связям с государствами монсеньором Мирославом Ваховским.

Согласно коммюнике Зала печати Ватикана, встреча в Государственном секретариате прошла в дружественной атмосфере; стороны подтвердили прочность двусторонних отношений и выразили стремление к социальной сплочённости, уделив особое внимание вопросам антропологии, семьи и образования.

Кроме того, обсуждалась международная повестка, в частности, нестабильная ситуация в Украине и перспективы мира, хрупкое перемирие между Израилем и Палестиной, а также тяжёлый гуманитарный кризис в Газе.



Источник: Vatican News