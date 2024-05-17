Папа встретился с пожилыми священниками римского прихода

Вечером 14 мая Папа Франциск посетил римский приход Сан-Джузеппе-аль-Трионфале, где встретился с 70 пресвитерами, которые приняли рукоположение более сорока лет. Передает русская служба Vatican News.

У входа входа в церковь Епископ Рима приветствовал многочисленных верующих, поблагодарил за гостеприимство и призвал быть «свидетелями памяти», укреплёнными энергией новых поколений.

По сообщению Зала печати Ватикана, в ходе беседы с местными священниками обсуждались пастырские темы, в частности, миссия пресвитеров в епархии и приходах Рима. Святейший Отец говорил о ключевых аспектах служения настоятелей и миссионеров, подчеркнув важность кротости в руководстве паствой:

«Когда люди чувствуют доброту пастыря, они подходят ближе».

На встрече обсуждались темы странноприимства, Таинства Исповеди, внимательности, прощения, а также роль епархиальных святилищ. Кроме того, были затронуты и некоторые проблемы немолодых священников: одиночество после многих лет служения среди людей, сложности с принятием перемен, горечь, которую следует преодолевать молитвой, памятью о Божьей любви и верой в материнскую опеку Пресвятой Богородицы. Папа Франциск в очередной раз подчеркнул ценность отношений между пожилыми и молодыми пресвитерами: «Споры – это часть жизни, однако нужно идти вместе, потому что старики должны оставаться в семье».

В конце почти двухчасовой беседы Епископ Рима поблагодарил духовенство за диалог и призвал к безустанной молитве в сопровождении Церкви. Попрощавшись с каждым из священников, Папа Франциск приветствовал в храме несколько сотен детей и паломников, после чего вернулся в Ватикан.