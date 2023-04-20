Папа встретился с политическими и религиозными деятелями Манчестера

Святейший Отец приветствовал в Ватикане делегацию Межрелигиозных лидеров из Большого Манчестера, группы, созданной с целью повышения осведомленности о защите окружающей среды и проводящей акции по противостоянию климатическим изменениям. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к гостям из Англии, Папа Франциск отметил, что история Манчестера тесно связана с промышленной революцией, и здесь особенно актуально звучит призыв преодолеть «одноразовую» культуру, культуру отбросов, порожденную потребительством и «глобализованным безразличием».

«Ваша группа, — сказал Папа, — отличается свидетельством неотъемлемого нравственного и религиозного измерения нашего долга защищать окружающую среду, дар Божий, требующий нашего ответственного распорядительства».

Святейший Отец поблагодарил религиозных и политических лидеров за визит: «Я желаю вам самого наилучшего в работе и в ваших проектах. На всех вас от всего сердца призываю Божье благословение, источник мудрости креспости и мира», — сказал, завершая встречу, Папа Франциск.