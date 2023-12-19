Папа встретился с персоналом итальянской клиники «Миулли» (+ ФОТО)

18 декабря Святейший Отец встретился в Ватикане с медицинскими работниками клиники им. Франческо Миулли, расположенной на юге Италии в городе Аквавива-делле-Фонти. Передает русская служба Vatican News.



Это старейшее лечебное учреждение было основано девять веков назад. Речь идёт о церковной структуре, где христианское вдохновение сочетается с профессионализмом и технологическими инновациями, поэтому «необходимо подчеркнуть нашу ответственность как Церкви», отметил Папа.

Обращаясь к гостям, Святейший Отец остановился на двух важнейших аспектах: ставить на первое место человека и содействовать научным исследованиям.

Основанная как «лечебница для больных бедняков», клиника им. Миулли в настоящее время располагает более чем 600 спальными местами, операционными залами, в которых с профессионализмом и самоотверженностью трудятся более тысячи медицинских сотрудников. «Я высоко ценю открытие поликлиники для мигрантов при вашей больнице, реализованной в сотрудничестве с епархиальной благотворительной организацией Caritas», ‒ сказал Папа Франциск.

Это медицинское учреждение вносит вклад и в научные исследования, сотрудничая с многочисленными итальянскими университетами, что позволяет медицинским работникам осуществлять преподавательскую деятельность, а также даёт возможность лучшим местным специалистам не покидать этот регион. «Ведь эмиграция является проблемой, которая обедняет территорию», ‒ подчеркнул Святейший Отец.

«Я благодарю вас за то, что вы делаете, и призываю продолжать с энтузиазмом идти по этому пути. От всего сердца благословляю вас и вашу работу! Пожалуйста, не забывайте молиться обо мне», ‒ сказал в конце встречи Святейший Отец.