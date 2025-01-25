Папа Франциск встретился с паломниками, приехавшими со всего мира на Юбилей коммуникации (+ ФОТО)

25 января 2025 года в Ватиканском зале Павла VI состоялась торжественная встреча Епископа Рима с участниками Юбилея мира коммуникации – первого крупного события Святого года.

«Коммуникация означает в определенной мере выйти из самих себя, чтобы отдать что-то от своего. Коммуникация – это не только “выход”, но и встреча с другим»: Папа Франциск подчеркнул это в приветствии, отложив в сторону заранее подготовленный 9-страничный текст.

«Ваш труд, — отметил Папа, — это труд, который созидает: созидает общество, созидает Церковь, позволяет развиваться, — при условии, что он правдив». Однако для правдивой коммуникации недостаточно «говорить правду»: нужно быть правдивыми изнутри. Только так возможно «сообщать Божественное», пояснил Папа Франциск.

В тексте его речи, переданной префекту Департамента коммуникации Св. Престола Паоло Руффини, Папа в первую очередь молитвенно вспоминает тех, кто пожертвовал собственной жизнью ради того, чтобы рассказать ужасы войны, и кто был приговорен к тюремному сроку за свою верность журналистскому делу. В связи с этим Папа призывает «защищать свободу печати и свободу мысли наряду с основоположным правом на информацию».

Труд журналиста – это не просто профессия, но призвание и миссия, подчеркивает Папа. Журналистика играет сегодня важнейшую роль: «язык, жесты интонация могут быть определяющими для того, чтобы отличать коммуникацию, которая возвращает надежду, строит мосты, открывает двери, от коммуникации, которая, напротив, усугубляет разобщенность, поляризацию, упрощает реальность». На журналистов лежит особая ответственность, что требует умения видеть и слышать.

Папа упоминает о современной болезни, связанной с соцсетями, – «скроллинге», от которой можно излечиться только с помощью медийной грамотности, критического мышления и терпеливого распознавания.

Папа Франциск просит журналистов в этом Юбилейном году делиться «историями надежды»: «Рассказывать о надежде означает видеть крохи добра, скрытые даже там, где все кажется потерянным».



Источник: русская служба Vatican News