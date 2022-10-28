Папа встретился с малагасийским духовенством

27 октября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов Союза малагасийских священников и монашествующих, находящихся с миссией в Риме. Передает русская служба Vatican News.

В своём выступлении Святейший Отец поблагодарил гостей за визит, который позволяет ему «лучше узнать их ожидания и надежды». Папа напомнил, что эта встреча проходит в дни визита ad limina мадагаскарских епископов: она выражает «молитвенную связь с духовным паломничеством», которое прелаты совершают у гробниц святых апостолов Петра и Павла. Плодотворность миссии малагасийского духовенства, по словам Папы, также зависит от единства между священниками, монашествующими и их пастырями, а наш разобщённый мир нуждается в свидетельстве Церкви. В нынешние времена, подчеркнул Папа, все нуждаются в примирении и общении, ибо Церковь – это дом единства.

«Сегодня в нашем обществе – а иногда, к сожалению, и в Церкви – заметно стремление к собственной выгоде; вокруг очень много сплетен. Пожалуйста, никогда не сплетничайте, всегда говорите хорошо друг о друге, ибо сплетни – это оружие разделения. Такое отношение, ‘вирус эгоизма’, угрожает мирному сосуществованию как между народами, так и между сыновьями и дочерьми одной страны. Перед лицом этой ситуации ваш личный и общинный опыт посвящения себя Христу является доводом в пользу иной жизни в свете Евангелия, приносящего истинную радость, – подчеркнул Святейший Отец. – Поэтому я призываю вас всегда идти вместе: пусть ваше присутствие здесь, в Риме, станет драгоценным шансом обогатить и обновить вашу веру, подражать великим святым, которые предшествовали вам здесь. Я призываю вас создавать большую духовную семью, в которой все уважают, любят и поддерживают друг друга. Таким образом вы можете стать знаком надежды для ваших поместных Церквей и для всего Мадагаскара, который ожидает от вас многого».

В конце аудиенции Папа Франциск вверил гостей материнской опеке Пресвятой Девы Марии:

«Да поможет она вам верно хранить идентичность священников, монашествующих и мирян посреди перемен нашей эпохи. Да ходатайствует она за вас, чтобы вы всегда были открытыми и великодушными к своим братьям и сёстрам, особенно к тем, кто переживает трудные времена».