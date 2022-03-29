Папа встретился с коренными народами Канады

28 марта Папа Франциск встретился с двумя делегациями коренных народов Канады – метисов и инуитов, которых сопровождали прелаты из поместной епископской конференции; каждая из аудиенций длилась около часа.

Визит, проходящий под эгидой епископата Канады, несколько раз откладывался из-за пандемии коронавируса. Встречи в Ватикане проходят в контексте исцеления и примирения Церкви с коренными народами Канады.

В центре внимания находятся специальные школы-интернаты, существовавшие почти сто лет – вплоть до 90-х годов XX века – для ассимиляции детей коренного происхождения. Управление такими школами возлагалось не только на светские объединения, но и на религиозные, в том числе католические. Ученики интернатов не получали должной поддержки, нередко сталкивались с дурным обращением и становились жертвами различных злоупотреблений.

В коммюнике Зала печати Ватикана сообщается, что Папа Франциск внимательно выслушал гостей, которые поделились своим болезненным опытом. Это была первая из ряда встреч, намеченных на ближайшие дни. 1 апреля в Клементийском зале Ватикана Епископ Рима встретится со всеми канадским группами.