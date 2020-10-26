Папа встретился с главой правительства Испании

В минувшую субботу 24 октября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана председателя правительства Испании Педро Санчеса Перес-Кастехона.

В ходе беседы в Государственном секретариате обсуждались двусторонние отношения и вопросы общего интереса, касающиеся Святейшего Престола и Королевства Испании. Кроме того, была подчёркнута возможность постоянного диалога между поместной Церковью и органами гражданской власти.

Стороны обсудили некоторые международные проблемы, такие как текущая чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, процесс европейской интеграции и вопросы миграции.

После беседы с Папой Франциском глава правительства Испании встретился с секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.



Источник: Vatican News