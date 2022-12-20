Папа вручил премию св. Матери Терезы Калькуттской

Наследие Матери Терезы всегда несёт «послание бедности, близости, братства и молитвы». Такими словами Папа Франциск приветствовал в Ватикане делегацию почётной премии им. св. Матери Терезы Калькуттской в минувшую субботу. Передает русская служба Vatican News.

Албанская монахиня была «смелой женщиной, которая прошла через настоящие духовные бури и внутреннюю тьму, но продолжала молиться», подчеркнул Папа в обращении к гостям и вознёс молитву:

«Да поможет нам с небес Мать Тереза жить в бедности, простоте и молитве. Так мы сможем помогать другим, и это будет не просто хорошая благотворительность, которая есть благое, но языческое дело. Христианская благотворительность – это близость, это милосердие с молитвой».

В свой 86-й день рождения, который Папа Франциск отмечал 17 декабря, он решил присудить почётную премию, знак своей личной признательности, тем, кто живёт милосердием по отношению к беднейшим из бедных: сирийскому францисканцу Ханне Джалуф, бездомному Джан Пьеро, известному как Вуэ, и итальянскому промышленнику Сильвано Педролло. На встрече с Папой присутствовали 20 монахинь и 20 нуждающихся, которым Миссионерки милосердия предоставили кров в своих приютах.