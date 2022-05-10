Папа: в университете встречаются две вселенные — вселенная знания и вселенная человека с его историей, личностью и мечтами

9 мая Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане преподавателей и студентов государственного университета Мачераты (UNIMC), одного из старейших вузов Италии, основанного в 1290 году. Передает русская служба Vatican News.

В своей речи Святейший Отец сослался на слова ректора, который представил свой университет «с широкой точки зрения»: дружба между Западом и Востоком, встреча между различными культурами, драма войны, феномен миграции и вопросы мира.

«Именно в этом, – отметил Папа Франциск, – и заключается смысл университета», призванного быть пространством, где «разум открывается к горизонтам образования, жизни, мира и истории». В университете встречаются две вселенные – академические исследования и каждый конкретный студент «с его историей и личностью, мечтами, интеллектуальными, нравственными и духовными качествами».

Поэтому задача университета – объединить эти два горизонта в диалоге, на основе которого происходит рост человечества и «прежде всего самого студента, который воспитывается, созревает в знании и свободе, в способности думать и действовать, критически и креативно участвовать в социальной и гражданской жизни, обладая собственной культурной и профессиональной компетентностью».

Инвестиции в образование – «это лучшие инвестиции в будущее страны», отметил Папа Франциск и подчеркнул ещё один важный аспект деятельности высшего учебного заведения: «встречу между различными культурами». Недостаточно собрать вместе профессоров и студентов из разных мест: «Необходимо продвигать культуру встречи», и в этом отношении университет Мачераты является «привилегированным местом».

В конце обращения Папа Франциск поблагодарил гостей за визит, преподал всему академическому сообществу апостольское благословение и попросил о молитве.