Папа в итальянском городе Матера: Церковь склоняется перед Евхаристией и перед ранами страждущих (+ ФОТО)

25 сентября Папа Франциск посетил с пастырским визитом город Матеру на завершение четырёхдневного 27-го Национального евхаристического конгресса, собравшего около 800 делегатов из 166 епархий Италии. Святейшего Отца встретили президент поместного епископата кардинал Маттео Мария Дзуппи, гражданские и религиозные власти. На городском стадионе Папа Франциск возглавил Мессу 26-го рядового воскресенья. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Святейший Отец размышлял над евангельским чтением – притчей Иисуса о богаче и Лазаре (Лк 16,19-31). Таинство Евхаристии, которому посвящён церковный конгресс, «напоминает о главенстве Бога». Однако этот важнейший аспект вовсе не интересовал безымянного богача из притчи: он думал лишь о собственном благополучии, об удовлетворении потребностей, о наслаждении роскошью. В его жизни не было места для Бога, равно как в притче не указывается его имя: идентичность богача определялась лишь его достатком. Это злободневно и для наших дней, отметил Папа Франциск, когда о людях судят по их финансовому положению, общественной роли, титулам и даже по одежде. «Это религия обладания и наигранности, которая часто доминирует на сцене мира сего, но в итоге оставляет с пустыми руками». Напротив, у бедняка есть имя – Лазарь, что означает «Бог мне помогает». Несмотря на нищету и отверженность, он хранит своё достоинство, ибо живёт с Богом и твёрдо уповает на Него.

Пресвятая Евхаристия, по словам Епископа Рима, побуждает непрестанно поклоняться Богу, а не своему тщеславному эгоизму. Лишь Господь есть Бог, а всё остальное – дар Его любви, и тот, кто поклоняется Богу, не является ничьим рабом. Необходимо открыть для себя заново молитву евхаристического поклонения: она освобождает и возвращает достоинство детей Божьих.

«Помимо первенства Бога, Евхаристия призывает к братолюбию», – подчеркнул Папа Франциск: этот Хлеб является Таинством любви, в котором Христос дарит и преломляет Себя ради нас, прося делать то же самое, дабы наша жизнь становилась хлебом для братьев и сестёр. Евангельский богач не справляется с такой задачей и лишь перешагнув порог смерти замечает Лазаря, от которого его теперь отделяет «великая пропасть» (см. Лк 16,26). Именно богач вырыл её во время земной жизни, и эта пропасть останется непреодолимой навсегда. «Наше вечное будущее зависит от нынешней жизни», от отношения к ближним, подчеркнул Святейший Отец, с болью отметив, что эта притча – история наших дней. Несправедливость, неравное распределение земных ресурсов, злоупотребления сильных против слабых, безразличие к стону бедных – это пропасть, которая ежедневно углубляется и порождает маргинализацию. Христиане не могут оставаться равнодушными, и сегодня необходимо признать, что Евхаристия – это «пророчество о новом мире», это присутствие Иисуса, Который взывает к обращению от безразличия к состраданию, от расточительства к щедрости, от эгоизма к любви, от индивидуализма к братству.

Папа Франциск сказал: «Мы мечтаем о евхаристической Церкви», состоящий из людей, которые преломляются подобно хлебу для всех угнетаемых одиночеством и нищетой, для жаждущих сострадания и нежности, для потерявших надежду. Такая Церковь преклоняет колени перед Евхаристией, но также с сочувствием склоняется над ранами страждущих, поднимает на ноги бедных, утирает слёзы несчастных, «делаясь хлебом надежды и радости для всех». Ибо не может быть истинного евхаристического поклонения без сострадания ко многим «Лазарям», которые сегодня идут рядом с нами.

В конце проповеди Святейший Отец призвал верующих вернуться ко вкусу евхаристического хлеба и вспомнить, что – хотя наше земное существование проходит – Евхаристия предвосхищает воскресение и ведёт нас к новой жизни, побеждающей смерть.