Папа в «Джемелли»: положительная динамика, температуры нет, он продолжает работать в больнице

«Здоровье Святейшего Отца постепенно улучшается», — сообщила пресс-служба Апостольского Престола поздно вечером 20 февраля 2025 года.

«У пациента нет лихорадки, его гемодинамические показатели остаются стабильными. В четверг утром Папа принял Святое Причастие, после чего посвятил время текущим рабочим делам».

Таким образом, уже вторые сутки наблюдается положительная динамика в состоянии здоровья Святейшего Отца. Он продолжает выполнять свои повседневные обязанности, совмещая их с необходимым лечением и отдыхом.

18 февраля у понтифика диагностировали двустороннюю пневмонию, требующую лечения в больнице. Несмотря на осложнение, которое было вызвано полимикробной инфекцией, он не переставал дышать самостоятельно, его сердце по-прежнему работает хорошо и стабильно.



Фото: Vatican News