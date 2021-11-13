Папа Франциск в Ассизи: бедные учат надежде и стойкости

Утром 12 ноября Папа Франциск совершил частный визит в Ассизи и в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели встретился с большой группой бедных, прибывших из разных стран Европы. Накануне молебна Епископ Рима посетил базилику Святой Клары и побеседовал с монахинями-клариссами. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Молитвенная встреча в Ассизи состоялась в рамках подготовки к V Всемирному дню бедных, который пройдёт 14 ноября на тему «Бедные всегда с вами», – слов Иисуса из Евангелия от святого Марка. В стенах древнего францисканского святилища прозвучали свидетельства шестерых бедных из разных стран и разных вероисповеданий; в частности, афганских беженцев, о которых в Италии позаботилась местная Католическая Церковь.

На улице в Ассизи

В своём обращении Епископ Рима отметил, что город Ассизи неразрывно связан со святым Франциском, с его радикальным призванием следовать за Христом в духе нестяжания: ассизский Бедняк учит нас довольствоваться «тем малым, что у нас есть, и делиться этим с другими».

В маленькой церквушке Порциункула святой Франциск в тишине слушал Господа, молился об исполнении Его воли, и «мы тоже пришли сюда, дабы взывать к Господу о помощи». Будем же всегда помнить, что «маргинализация, от которой страдают бедные, – в первую очередь духовная», подчеркнул Папа и с благодарностью отозвался о волонтёрах, среди которых немало молодёжи, которые помогают бедным и внимательно выслушивают их: этим они напоминают, что «Господь всегда сопровождает нас в каждый момент жизни».

Вторым евангельским уроком ассизского святилища, по словам Папы, является радушный приём тех, кто обращается за помощью: «Там, где есть истинное братство, есть искреннее гостеприимство»; оно порождает «чувство общины», и наша радость и улыбка становятся выражением сочувствия и нежности к нуждающемуся человеку.

Участники молебна в Ассизи, отметил Святейший Отец, прибыли из разных стран мира, чтобы поделиться опытом встречи и веры: «Каждый из нас нуждается в другом, и даже слабость, пережитая вместе, может стать силой, улучшающей мир», подчеркнул Папа:

«Пришло время возвратить бедным право на слово, ибо слишком долго их просьбы оставались неуслышанными. Пора открыть глаза и узреть неравенство, в котором живёт множество семей. Пришло время закатать рукава, чтобы восстановить достоинство, создавая рабочие места. Пора возмутиться реалиями голодающих детей, новых рабов, тонущих в водах при кораблекрушениях, невинных жертв любых видов насилия. Уже теперь нужно положить конец насилию в отношении женщин: их следует уважать, а не относиться к ним как к товару. Пришло время разорвать круг безразличия и открыть для себя заново красоту встречи и диалога. Сейчас – это время встречи».

Кардинал Филипп Барбарен

Епископ Рима от всего сердца поблагодарил тех, кто сегодня искренне и смело поделился своим свидетельством. По словам Папы, его поразило огромное чувство надежды, с которым неимущие рассказывали о своей тяжёлой жизни: «Отверженность, страдания от болезней и одиночества, отсутствие многих необходимых средств не помешали смотреть благодарным взглядом на малые вещи, которые позволили вам выстоять». Стойкость – это «сила идти дальше несмотря ни на что», не сдаваться перед лицом трудностей, ибо вместе их можно преодолеть; это «противостояние любому искушению впасть в одиночество или уныние», – и это действительно впечатляет, сказал Папа.

В конце обращения Святейший Отец пожелал паломникам, чтобы встреча в Ассизи «открыла сердце каждого и помогла стать доступнее друг для друга; чтобы наша слабость стала силой для продолжения жизненного пути; чтобы наша бедность превратилась в богатство, которым можно будет делиться с другими и таким образом улучшить мир».

Затем Папа Франциск возглавил молебен: верующие возносили прошения о том, чтобы у бедных не отнималось человеческое достоинство и хлеб насущный, а те, кто в жизни имеет больше, следовали примеру святых, посвятивших жизнь себя о неимущих и отверженных.