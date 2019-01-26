Папа во время Крестного пути в Панаме: сегодняшняя Голгофа Иисуса – безразличие общества (+ ВИДЕО)

Вечером 25 января 400 тысяч участников Всемирного дня молодёжи в Панаме приняли участие в Крестном пути, который прошёл на океанском побережье Кампо-Санта-Мария-Ла-Антигуа. В конце богослужения, в котором чередовались молитвенное созерцание, песнопения и хореография, взял слово Папа Франциск.

Епископ Рима вознёс продолжительную молитву Небесному Отцу, Который всегда близок к нуждам Своих возлюбленных детей. «Путь Иисуса на Голгофу — это дорога страдания и одиночества, которая продолжается и теперь»; Господь страдает во многих наших современниках, выброшенных на окраину жизни безразличием, апатией и конформизмом общества, подчеркнул Папа. Людям сложно заметить страдания других, – гораздо легче быть друзьями тех, кто добился славы и успеха; гораздо проще следовать культуре унижения, травли и запугивания слабых. Но Господь не забывает отверженных: Он обнимает тех, кого общество считает недостойными объятий и благословения, Он соединяет их кресты со Своим, чтобы повести их дорогой воскресения.

Сегодня, подчеркнул Святейший Отец, Крестный путь Сына Божьего продолжается в детях, которым не позволяют появиться на свет, которых лишают права на радостное детство, воспитание и любящую семью. Этот путь страдания продолжается в униженных женщинах, у которых отбирают достоинство; в безработной молодёжи, лишённой мечтаний и надежд, попавшей в сети преступности, насилия, проституции, зависимостей и работорговли. Крестный путь Христа продолжается в отброшенных и забытых стариках; в коренных народах, у которых отнимают земли, корни и культуру: их заставляют молчать, заглушая мудрость, которой они готовы поделиться. Путь страданий Сына Божьего продолжается в крике нашей матери-земли, израненной загрязнённой атмосферой и водой, а также безудержной эксплуатацией во имя наживы.

Перед лицом насилия и несправедливости, подчеркнул Папа Франциск, христиане призваны следовать примеру «сильной женщины» – Пресвятой Богородицы: она не бросила Сына одного, она умела разделить Его боль. Матерь Христа – «великая хранительница надежды», и Церковь призвана поддерживать и сопровождать малых мира сего, нести в мир культуру гостеприимства, принятия и интеграции мигрантов. Мы должны уметь поднимать на ноги упавших, возвышать голос против культуры злоупотреблений и агрессии, уметь терпеливо и с состраданием стоять у подножия множества крестов современного мира: с нами – Пресвятая Дева Мария и многие возлюбленные ученики Христа, которые желают принять Божье Царство в свои сердца, сказал в конце молитвенного воззвания Папа Франциск.

Полная трансляция церемонии Крестного пути у Кампо-Санта-Мария-Ла-Антигуа:



Источник: Vatican News