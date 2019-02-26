Папа – участникам ассамблеи «Робоэтика. Люди, машины и здоровье»

С 25 по 27 февраля в Ватикане проходит Генеральная ассамблея Папской Академии защиты жизни на тему «Робоэтика. Люди, машины и здоровье». Папа Франциск принял участников ассамблеи на частной аудиенции, организованной также и по случаю 25-летия основания Папской Академии жизни, — сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Святейший Отец подчеркнул, что сегодня мы имеем дело с «драматическим парадоксом»: «В то время как человечество обладает научно-техническими возможностями для того, чтобы достичь равно распределенного благосостояния согласно замыслу Бога, мы наблюдаем усугубление конфликтов и рост неравенства». Чтобы техника содействовала достижению поставленных целей, ее следует считать «не чуждой и враждебной силой, но продуктом человеческого гения, посредством которого он отвечает на свои и чужие потребности». Таким образом, техника – это «специфический способ, посредством которого люди населяют мир». Однако современное развитие науки порождает «опасное обольщение», заметил Папа: вместо того чтобы обеспечивать человека инструментами, улучшающими заботу о его жизни, она нередко отдает саму жизнь логике инструментов, определяющих ее ценность. Поэтому вклад верующих незаменим для того, чтобы найти общие критерии отношения к новым технологиям, в частности, искусственному интеллекту. Сам этот термин, отметил Папа, «рискует ввести в заблуждение», скрывая тот факт, что автоматические устройства «остаются качественно далекими от человеческих прерогатив знания и действия» и поэтому могут представлять опасность для общества. Есть риск «отехничивания человека» вместо того, чтобы «очеловечить технику». В этом контексте мы должны осмыслить значение таких понятий, как интеллект, совесть, эмоциональность, аффективная преднамеренность и автономия морального поведения. «Искусственные устройства, симулирующие человеческие способности, в действительности лишены человеческих качеств. Это необходимо учитывать при урегулировании их использования».

Современные научные дебаты, сказал далее Папа, свидетельствует о серьезных проблемах в управлении алгоритмами, которые вырабатывают огромное число данных. «Точно так же, серьезные этические вопросы ставят технологии манипуляции генетическим материалом и церебральными функциями. В любом случае попытка объяснить всё, что касается мышления, чувствительности, человеческой психики, на основе функциональной суммы его физических и органических составляющих, не учитывает возникновения феноменов опыта и совести. Человеческий феномен выходит за пределы итога просчитанной сборки отдельных элементов», — подчеркнул Папа Франциск.