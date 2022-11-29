Папа – священникам: будьте пастырями, а не госслужащими

28 ноября Святейший Отец встретился в Клементийском зале Ватикана с общиной Латиноамериканской коллегии Рима. В контексте предстоящего праздника св. апостола Андрея Папа коснулся понятий ученичества и миссионерства, призвав молодых священников быть пастырями, а не «государственными служащими». Передает русская служба Vatican News.

Папа Франциск отметил, что годы пребывания в коллегии – это «время благодати», которое Господь дарует «для углубления образования не только на интеллектуальном и академическом уровне, но и для того, чтобы испытать богатство и разнообразие Вселенской Церкви».

По словам Папы, быть учеником означает молитвенно, молчаливо пребывать в присутствии Иисуса, чтобы услышать Его слова и почувствовать Его любовь. Нужно позволить Ему быть путеводным Словом жизни, действовать в нас и через нас. Встреча с Господом преображает ученика, побуждает его выходить и свидетельствовать о пережитом. «Идти к другим, двигаться, нести радость Евангелия – именно это означает быть миссионером», – подчеркнул Святейший Отец.

«Марк в своём Евангелии передает призыв Иисуса быть учениками и миссионерами. В третьей главе мы читаем, что Он призвал апостолов, ‘чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь’ (ст. 14). Быть с Иисусом и выходить на проповедь о Нём. В этих двух глаголах – ‘быть’ и ‘выходить’ – заключается смысл нашей жизни. Речь идёт о путешествии ‘туда и обратно’, отправной точкой и концом которого является Иисус, – подчеркнул Папа Франциск. – Давайте не будем забывать, что ‘пребывать’ с Иисусом и ‘идти’ возвещать о Нём также означает быть с бедными, с мигрантами, с больными, с заключёнными, с самыми малыми и забытыми в обществе, чтобы разделить с ними жизнь и возвестить им о безусловной любви Бога. Поскольку Иисус присутствует в этих самых уязвимых братьях и сёстрах, Он ожидает нас особенно в них (см. Мф. 25,34-40)».

Святейший Отец выразил уверенность, что Господь прекрасно знает о наших нуждах и у Него есть слово на все случаи жизни; у священника в приоритете должен быть Христос, а не экран мобильного телефона. Кроме того, пресвитер обязан остерегаться клерикализма, формы духовного обмирщения, «одного из худших извращений». Клерикализм деформирует, ведёт к разложению, заставляет забыть о своих истоках и удалиться от своего народа.

«Просите о благодатном умении всегда быть впереди, посреди и позади людей, быть вовлеченными в жизнь народа, из которого вас взял Иисус».

В конце встречи Епископ Рима вознёс молитву к Пресвятой Деве Гваделупской, дабы она помогла священникам стать подлинными учениками-миссионерами, подражателями её Сына; дабы она сопровождала их на пути, который начинается от Иисуса и ведёт к братьям и сёстрам, чтобы привести их к встрече с Господом.