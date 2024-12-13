Папа сравнил учёбу в семинарии с паломничеством (+ ФОТО)

Подготовка к священству – это своего рода паломничество: у его истоков – призвание, которое побуждает отправиться в путь, чтобы достичь цели. Папа подчеркнул это во время встречи с учащимися испанской межъепархиальной семинарии во имя апостола Иакова. Передает русская служба Vatican News.

Семинаристы, совершающие паломничество к стопам первоверховных апостолов, с сентября обучаются в новом формате — после того, как были объединены три семинарии: епархий Сантьяго-де-Компостела, Туй-Виго и Мондоньедо-Ферроль.

В подготовке к священству семинаристы проходят те же самые этапы, что и паломники, устремляясь к определенной цели: «стать пастырями Народа Божьего по Сердцу Иисуса смиренного и милосердного».

«Помните, что на этом пути вы не одни», — подчеркнул Папа и пожелал семинаристам «быть для всех свидетелями евангельской радости, передавать нежность и утешение Господа, дабы Он исцелил дорожные мозоли».