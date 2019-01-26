Папа совершил Покаянную литургию в колонии для малолетних (ФОТО + ВИДЕО)

«Он принимает грешников и ест с ними» (Лк 15,2): с этих слов, которыми фарисеи и книжники возмущались поступками Иисуса, Папа Франциск начал свою проповедь на Покаянной литургии с малолетними заключенными в исправительной колонии Лас-Гарсас-де-Пакора.

Встреча Папы Франциска с молодыми заключенными не транслировалась в прямом эфире. Среди 150 ребят – те, кто совершил тяжкие преступления, такие как убийства и изнасилования.

Когда стало известно, что Папа Римский желает посетить это место, подростки не проявили особого энтузиазма, рассказала корреспонденту Vatican News в Панаме Эмма Альба Техада, директор панамских исправительных учреждений для малолетних. Дело в том, что в этой колонии далеко не все католики, многие из них принадлежат к Евангелической Церкви. Вначале нашлось совсем немного ребят, которые выразили желание принять участие во встрече с Папой.

«Мы объяснили, — говорит Эмма, — что Папа приедет не только чтобы поговорить с католиками, но чтобы принести послание любви и мира, в котором все они так нуждаются».

В конце концов молодых заключенных удалось убедить, и один из них попросил, чтобы Папа принял у него исповедь. Он был одним из пятерых юношей, которых вчера исповедовал Папа Франциск. Юноша сказал, что он нуждался в перемене и хочет начать с чистого листа.

Обращаясь к молодым заключенным, Папа исходил из ропота книжников и фарисеев о том, что Иисус принимает грешников и ест с ними: они были шокированы и возмущены поведением Иисуса. Господь же не боится приближаться к тем, кто по разным причинам несут на себе бремя социальной ненависти, подчеркнул Папа Франциск. Таким образом, в этом отрывке из Евангелия мы видим два противоположных взгляда: первый – это бесплодный взгляд сплетен и ропота и второй – взгляд преображения и обращения, взгляд Господа Иисуса Христа.

Первый взгляд – отметил Папа – ставит ярлык не только на прошлое людей, но и на их настоящее и будущее. Подобные ярлыки не приводят ни к чему конструктивному, но лишь делят людей на «хороших» и «плохих», на «праведников» и «грешников». Этот взгляд «возводит невидимую стену» между людьми, создавая иллюзию, что, отделяя и изгоняя некоторых из них, можно волшебным образом решить все проблемы.

Все Евангелие пронизано иным взглядом – тем, который рождается из сердца Бога, любящего и милосердного сердца Отца. У любви «нет времени на сплетни, она старается разорвать круг бесполезной, безразличной критики».

Общество – продолжил Папа – «заболевает, когда оно неспособно радоваться о преображении своих детей». Во время покаянной литургии «все мы можем почувствовать взгляд Господа, — а Он видит не ярлык и не приговор, но видит Своих детей», — отметил Папа Франциск.



Источник: Vatican News