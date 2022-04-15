Папа совершил Мессу воспоминания Тайной вечери и омыл ноги 12 заключённым: «Бог прощает всегда»

14 апреля Папа Франциск посетил тюремный комплекс в приморском городе Чивитавеккья, в 70 км от Рима, где в 16 часов совершил Мессу воспоминания Тайной вечери (In Coena Domini) с участием заключённых и персонала, передает русская служба Vatican News.

Приветствовав руководство тюрьмы, Святейший Отец направился в часовню и возглавил богослужение, в котором приняли участие заключённые, сотрудники, а также представители власти, включая министра юстиции Италии, говорится в коммюнике Зала печати Ватикана.

В своей проповеди Епископ Рима прокомментировал литургические чтения Мессы и подчеркнул, что знак омовения ног – это «самая странная вещь» в этом мире: «Иисус омывает ноги предателю, тому, кто продаст его». Папа отметил: «Господь наставляет с великой простотой: вы должны умывать ноги друг другу. <…> Один служит другому совершенно бескорыстно: как было бы прекрасно, если бы это совершалось каждый день и всеми людьми!». Служение, продолжил Папа, — это когда Иисус говорит предателю «друг», ждёт его до конца, прощает всё: «Бог прощает всё и всегда! Это мы устали просить прощения». У каждого из нас есть то, что мы подолгу носим в сердце, и мы должны просить Иисуса о прощении: «Господь судит, но у Него странный суд: Он судит и прощает». В конце проповеди Папа Франциск призвал верующих подражать Христу «с желанием служить и прощать друг друга».

Далее, по традиции, Епископ Рима повторил жест Иисуса, совершённый на Тайной вечере, омыв ноги 12 заключённым, – мужчинам и женщинам разных возрастов и национальностей.

По окончании Мессы директор тюрьмы поблагодарил Святейшего Отца и подарил ему гравюру с изображением древнего порта Чивитавеккья, продукты из сада, выращенные заключёнными, и несколько работ, сделанных сотрудниками и заключёнными, сообщается в коммюнике пресс-службы Ватикана.