Папа совершил Литургию на Военном кладбище в Риме (+ ФОТО)

Папа Франциск помолился о жизнях, оборванных войной — 2 ноября, в день Поминовения всех усопших верных, он совершил Святую Мессу на римском Военном кладбище Содружества наций. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Святейший Отец вспомнил тех, кто ушёл из земной жизни раньше нас, чья жизнь была трагически оборвана войной. «Сегодняшнее богослужение наводит на две мысли: о памяти и надежде». Поминовение усопших верных побуждает вспомнить людей, ушедших до нас, – как тех, кто творил добро, так и тех, «кто не сумел сделать много добра», но был принят по милости Божией.

В этот день мы вспоминаем плодотворную «надежду, которая есть память, устремлённая вперёд»; мы надеемся на грядущую встречу в Царстве Божьем со всеми, сказал Папа Франциск и вознёс молитвы о солдатах, чьи могилы он увидел при входе на кладбище:

«Я смотрел на возраст павших воинов. Большинство из них погибли в возрасте от 20 до 30 лет. Оборванные жизни, жизни без будущего. Я подумал о родителях, о матерях, которые получили похоронку со словами: ‘Госпожа, имею честь сообщить, что ваш сын – герой’. – ‘Да, он герой, но у меня его отобрали’. Море слёз в этих оборванных жизнях».

Глядя на воинские могилы, Святейший Отец сказал: «Я не мог не вспомнить о нынешних войнах», плодящих множество смертей. В Европе и за её пределами «бездумно уничтожается жизнь».

Епископ Рима завершил проповедь словами:

«Сегодня, думая с надеждой о погибших и дорожа памятью о них, мы просим Господа о мире, чтобы люди больше не убивали друг друга на войне. Сколько невинно погибших, сколько воинов теряют жизнь! Почему так? Войны – это всегда поражение, всегда, и не бывает полной победы. Конечно, один побеждает другого, но за этим всегда стоит дорогостоящее поражение. Помолимся Господу, дабы Он принял всех наших усопших. Да умилосердится Он над нами и укрепит надежду на то, что мы сможем идти дальше и все будем с Ним, когда Он нас призовёт».