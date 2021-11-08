Папа сообщил о беатификации трех мучеников за веру из ордена капуцинов и упомянул о «горячих точках» планеты

В своем приветствии к верующим после «Ангелуса» Папа Франциск сообщил о беатификации трех мучеников за веру из ордена Младших братьев-капуцинов в Манресе (Испания), упомянул о «горячих точках» планеты призвал молиться об Эфиопии.

Бенет де Санта-Колома де Граменет, Жозеп Ориоль де Барселона и Доменек де Сант-Пере де Риудебитльес были причислены к лику блаженных. Они погибли во время религиозных гонений в прошлом веке, проявив себя как смиренные и мужественные свидетели Христа. Святейший Отец выразил пожелание, чтобы их пример помог современным христианам оставаться верными своему призванию даже во времена испытаний.

Папа Франциск также упомянул о печальных событиях в некоторых регионах мира.

«Я с тревогой слежу за новостями, поступающими с Африканского Рога, в частности, из Эфиопии, потрясенной конфликтом, который продолжается уже более года и привел к многочисленным жертвам и серьезному гуманитарному кризису. Я призываю всех молиться о пострадавших и вновь призываю к братскому согласию и мирному пути диалога, — подчеркнул Папа. — Я также заверяю в своих молитвах о жертвах пожара, возникшего в результате взрыва топлива на окраине Фритауна, столицы Сьерра-Леоне», — сказал Святейший Отец.



Источник: Vatican News