Папа: служа отверженным и нуждающимся, мы служим Христу

21 мая Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане членов французской ассоциации Lazare и бездомных, которым служит эта организация, отмечающая в 2021 году свой десятилетний юбилей. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В послании, врученном гостям, Святейший Отец напоминает о простых принципах их организации: «Оставаться самими собой в общении с другими, находить радость, чувствовать себя любимыми, учиться семейной доброте, жить вместе в простоте»: всё это обретает смысл и формирует стабильную группу лишь в том случае, если проистекает из крепкой дружбы с Христом, источником служения и трудов на благо других.

Члены ассоциации – будучи единой «семьёй, в которой царит гармония и радость» – призваны выходить на окраины, навстречу другим людям в их разнообразных жизненных ситуациях. Служа бездомным, отверженным, лишённым прав и человеческого достоинства, члены ассоциации служат Самому Господу, подчёркивает Папа. Своим апостольством они дарят людям надежду и показывают, что «каждый человек – это священная история, бесценный дар». Труды ассоциации плодотворны, и это особенно заметно по росту ее присутствия в других странах и на других континентах:

«Не бойтесь нести факел надежды и любви. Будьте свидетелями Божьей нежности посреди культуры эгоизма, индивидуализма, безразличия, отвержения, презрения к бедным и слабым».

Папа Франциск призывает гостей отдавать от себя лучшее, видеть в каждом мгновении жизни милосердный дар Господа и оставаться верными своим целям, свидетельствуя о Божьей благости: «Сегодня, более чем когда либо, нужно строить мир, общество братских и наполненных жизнью отношений», – подчеркивает Епископ Рима, вверяет участников аудиенции материнской опеке Пресвятой Богородицы и преподаёт им апостольское благословение.