Папа скорбит о смерти президента Европарламента Давида Сассоли

В телеграмме соболезнований Папа Франциск вспоминает новопреставленного Давида Сассоли как человека «верующего, воодушевляемого христианской надеждой и милосердием».

Папа Франциск выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Давида Сассоли, итальянского журналиста и президента Европейского парламента, который скончался 11 января в больнице города Авиано, куда он был госпитализирован из-за тяжелого расстройства иммунной системы. В телеграмме за подписью ватиканского госсекретаря кардинала Пьетро Паролина Святейший Отец заверяет супругу новопреставленного политика Алессандру Витторини в духовной близости и «сердечном участии в трауре, охватившем Италию и Европейский Союз», а также выражает соболезнования его детям Ливии и Джулио.

Епископ Рима вспоминает Давила Сассоли как человека «верующего, воодушевляемого надеждой и милосердием», а также как «компетентного журналиста» и человека, пользовавшегося уважением. «В спокойной и уважительной манере он исполнял общественные обязательства, с прямотой и великодушием делая всё возможное для общего блага». Папа Франциск отмечает ясность и рвение, с которыми Сассоли продвигал «солидарность с европейским сообществом», что также выражалось в его «особой заботе о самых малых».

В конце телеграммы Святейший Отец заверяет родных Сассоли в своей молитвенной памяти и преподаёт им апостольское благословение, вознося молитвы Господу об утешении всех, кто оплакивает утрату.



Источник: Vatican News