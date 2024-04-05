Папа Римский встретился с представителями Казахстана

На этой неделе в Риме состоялся первый коллоквиум между Ватиканской дикастерией по межрелигиозному диалогу и Конгрессом лидеров мировых и традиционных религий, который завершился аудиенцией у Папы Римского в четверг 4 апреля.

В эти дни в Ватикане проходит рабочая встреча между Святым Престолом и Конгрессом лидеров мировых и традиционных религий, посвященная теме межрелигиозного диалога и его важности для сохранения мира.

4 апреля участники, среди которых председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев, являющийся также руководителем секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, Сарсенбаев Булат Сергазиевич, Председатель Правления Центра Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога, а также другие представители руководства Республикой, имели возможность встретиться с Папой Франциском, который адресовал им свое послание.

Казахстанское католическое духовенство во время этой встречи представляли Апостольский нунций Святого Престола в Казахстане Архиепископ Джордж Джордж Панамтундил и епископ Хосе Луис Мумбиела Сиерра, Председатель Конференции Католических Епископов Центральной Азии.

В своем обращении к участникам Папа Франциск поблагодарил Республику Казахстан за содействие межрелигиозному диалогу, назвав коллоквиум “первым важным плодом” Меморандума о взаимопонимании, подписанного Дикастерией и Центром Назарбаева.

Он также поделился вопоминаниями о своем визите в Казахстан 13-15 сентября 2022 года, в ходе которого он принял участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, проходившем в Астане.

Обращаясь к работе коллоквиума, Понтифик выделил три аспекта его деятельности: “уважение к разнообразию, приверженность нашему «общему дому» и содействие миру».

Сначала он говорил о важности уважения к многообразию, назвав его “неотъемлемым элементом демократии”, который помогает людям жить в гармонии.

По его словам, казахстанское общество придерживается “здоровой светскости”, которая не смешивает религию и политику, но признает ту важную роль, которую религия играет в служении общему благу общества.

“Мир и социальная гармония, — добавил он, — в вашей модели поддерживаются справедливым и равным отношением к различным этническим, религиозным и культурным компонентам в том, что касается трудоустройства, доступа к государственным услугам и участия в политической и социальной жизни страны, чтобы никто не чувствовал себя ущемленным или обделенным из-за его или ее специфической идентичности.”



“Говорите о мире, а не о войне!”

Далее Папа Франциск подчеркнул необходимость сохранения творения, назвав это “неотъемлемым следствием любви к Создателю”, к нашим ближним и будущим поколениям. Он поблагодарил Конгресс за важный вклад в преодоление экологического кризиса.

Межрелигиозный диалог, отметил Папа Римский, также способствует укреплению мира, особенно в то время, когда “воинственная риторика, к сожалению, снова вошла в моду”.

Он считает, что слова ненависти приводят к тому, что люди гибнут в войнах. “Вместо этого нам нужно говорить о мире, мечтать о мире, наполнять творчеством и содержанием надежды на мир, поскольку это реальные надежды отдельных людей и целых народов”, — сказал он. “Необходимо приложить все усилия, чтобы осуществлять это в диалоге со всеми”.

В заключение Папа Франциск поддержал работу коллоквиума, выразив надежду на то, что он может стать послужить примером отношения к представителям других религий, как к “ценным партнерам для взаимного роста”.

“Я надеюсь, — заключил он, — что вы максимально используете эти дни братства, наполненные дружбой и многообещающими планами на будущее, а также плодотворно поделитесь результатами своей работы”.



Источник: Catholic-kazakhstan.org — по материалам Vatican News

Перевод: Католическая информационная служба Центральной Азии