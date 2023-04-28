Папа Римский в Будапеште: город истории, мостов и святых (+ ФОТО)

Город истории, город мостов и город святых: такое определение дал Папа Франциск венгерской столице, встречаясь 28 апреля в полдень с властями, общественными организациями и дипкорпусом Венгрии в помещениях бывшего кармелитского монастыря в Будапеште. Передает русская служба Vatican News.

Будапешт, хранящий свидетельства кельтской и римской эпохах, столица Австро-Венгерской империи в мирные времена, известные как belle époque, познал также времена болезненных конфликтов, в том числе нацистскую и коммунистическую диктатуры: «Как можно забыть 1956 год?» — заявил Папа. Во время Второй мировой войны из Будапешта были депортированы десятки тысяч жителей, а оставшееся еврейское население было закрыто в гетто и подвергалось массовым расстрелам. Сегодня же Будапешт – город с самой высокой численностью еврейского населения в Европе. Венгрия «знает ценность свободы и, расплатившись высокой ценой за диктатуры, несет в себе миссию беречь сокровище демократии и мечту о мире», — подчеркнул Папа Франциск.

В этом году отмечается 150-летие основание Будапешта, который возник путем объединения трех городов, напоминая тем самым «путь объединения, предпринятый Европой». Однако, констатировал Св. Отец, «в мире, в котором мы живем, стремление к общинной политике и многосторонности, пожалуй, кажется прекрасным воспоминанием из прошлого: мы как будто наблюдаем закат единогласной мечты о мире, в то время как на сцену выходят солисты войны».

В настоящий исторический момент, подчеркнул Папа, Европа играет основополагающую роль, поэтому ей необходимо «вернуть душу» и вновь играть отведенную ей роль: «объединять далеких и принимать в свое лоно народы, никого не оставляя навсегда врагами».

«На данном историческом этапе есть немало опасностей; но я хочу спросить, думая также о многострадальной Украине: где они, креативные усилия по созиданию мира?»

Будапешт – это «город мостов», продолжил Папа. Точно так же, Европа призвана прокладывать мосты между нациями, нуждаясь во вкладе всех и не преуменьшая индивидуальность каждого. Папа сослался на важное утверждение Конституции Венгрии: «Индивидуальная свобода может развиваться только в сотрудничестве с другими»; и еще: «Мы полагаем, что наша национальная культура – это ценный вклад в пестрое европейское единство».

Однако Европа иногда становится «заложницей сторон»: Папа отметил, в частности, идеологическую колонизацию, «истребляющую различия, как в случае так называемой гендерной культуры», или продвижение так называемого «права на аборт», которое всегда становится «трагическим поражением». Папа отметил, что Европа должна быть построена на ценностях человеческой личности, рождаемости и семьи, — которым Венгрия уделяет так много внимания.

Будапешт – это «город святых», сказал далее Папа Франциск, упомянув, в частности, святого Стефана, блаженную Гизелу, святого Эмерика, святую Елизавету – и подвижников прошлого столетия, таких как кардинал Миндсенти, блаженные мученики Вильмош Апор и Золтан Меслени, блаженный Ласло Баттьяни-Штраттмат. Ссылаясь на свидетельство венгерских святых, Папа поблагодарил власти Венгрии за продвижение каритативных и воспитательных проектов, вдохновленных примером святых, в особенности упомянув об отношении к национальным меньшинствам и к чужеземцам, которым святой Стефан предписывал «оказывать честь».

В конце речи Папа вверил будущее Венгрии покровительству многочисленных венгерских праведников всех вероисповеданий и благословил всех жителей страны.