Папа Римский сообщил, что его визит в Киев возможен только при посещении и Москвы — СМИ

Папа Римский Франциск заявил, что не поедет в Киев, не посетив также и Москву. Об этом он сказал в интервью, опубликованном в понедельник на портале издаваемого орденом иезуитов журнала America.

«Я думал о поездке [в Киев], но принял решение, что если я еду с визитом, то еду и в Москву, и в Киев: в оба города, не только в один из двух», — сказал понтифик.

По словам Папы, после начала российской военной операции он выражал готовность посетить Россию, но получил от главы российского МИД Сергея Лаврова письмо, из которого следовало, что пока в таком визите нет необходимости.

При этом Папа отрицает, что, по словам журналиста, «прикрывает агрессию России». «Я три или четыре раза принимал делегацию украинского правительства. И мы работаем вместе»,— добавил понтифик.

Он напомнил о постоянном внимании, в том числе гуманитарного характера, которое Святейший Престол и он лично через своих эмиссаров уделяет Украине.

«Позиция Св. Престола состоит в том, чтобы искать мир и достигать взаимопонимания. Дипломатия Святого престола действует в этом направлении и, конечно, всегда готова выступить посредником», — заключил Папа Франциск.

Папа также заявил, что неоднократно отправлял российской стороне списки украинских военнопленных и ответ на предложение об обмене всегда был положительный. Он добавил, что три раза разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

27 ноября секретарь Святейшего Престола по связям с государствами (глава МИД Ватикана) архиепископ Пол Ричард Галлахер сообщил, что Ватикан готов быть местом для мирных переговоров России и Украины. По его словам, Святейший Престол и раньше выражал готовность стать посредником в переговорном процессе, однако ответа от сторон конфликта так и не было получено. Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев ранее благодарил понтифика за помощь в обмене пленными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать варианты урегулирования на Украине со всеми сторонами, в том числе и с папой римским Франциском.



Цитаты по: ТАСС, РИА Новости, Коммерсантъ