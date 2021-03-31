Папа считает, что «борьба с изменением климата и борьба с крайней нищетой» взаимозависимы

Папа Франциск направил специальное послание участникам международного Форума по биоразнообразию, организованного ЮНЕСКО на тему: «Наша планета, наше будущее: 50-летие программы ‘Человек и биосфера’». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец подчёркивает, что «борьба с изменением климата и борьба с крайней нищетой» взаимозависимы, поэтому необходимо прийти к новой модели развития, «приняв методологию, которая объединяет этику солидарности и политическое милосердие». Только так можно способствовать поистине универсальному общему благу и подлинной цивилизации любви, где нет места пандемии безразличия и расточительства.

Внимание Папы Римского обращено к бедным, которые больше других страдают от последствий изменения климата: поэтому ответ на нынешний социально-экологический кризис следует рассматривать «как уникальную возможность ответственно подойти к решению проблем хрупкости нашего общего дома, улучшая условия жизни, здоровья, транспорта, энергетической безопасности и создавая новые рабочие места».

Ссылаясь на Парижское соглашение 2015 года, Папа Франциск отмечает всё большее глобальное понимание того, что изменение климата является «проблемой гораздо более нравственной, чем технической». Отсюда возникает необходимость «решающего поворотного момента», который возможен лишь путём инвестиций «в воспитание новых поколений неизведанному образу жизни, уважающему творение». Обучившись бережному отношению к природе, уважению других, новым привычкам производства и потребления, они станут протагонистами «новой модели экономического роста, в центре которой находится окружающая среда и люди».

«Если мы хотим эффективно бороться с изменением климата, – подчёркивает Папа Франциск, – мы должны действовать сообща, учитывая необходимость глубокого пересмотра нынешней модели развития, чтобы исправить её аномалии и искажения».

Принятие конкретных мер в ответ на такой серьёзный феномен, как глобальное потепление, является моральным императивом. Бездействие чревато вторичными последствиями, особенно для беднейших слоёв общества, которые также наиболее уязвимы перед лицом этих изменений.

Святейший Отец рекомендует прислушиваться не только к экспертам, но и к местным общинам и коренным народам, – «негосударственным субъектам, зачастую находящимся в авангарде борьбы с изменением климата»: они «проявляют особую чувствительность в поисках новаторских путей продвижения устойчивой системы производства и потребления и тем самым становятся толкователями крика земли и бедных».

Время для поиска глобальных решений истекает, и нынешняя чрезвычайная ситуация в области здравоохранения обязывает нас «думать о людях, о каждом, а не о прибыли немногих», подчёркивает Папа Франциск и выражает надежду, что только так можно будет способствовать подлинному целостному развитию человека.