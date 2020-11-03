Папа: пандемия привела к кризису современной модели организации и развития

Пандемия коронавируса значительно усугубила кризис современной модели организации жизни и развития общества. Такое мнение высказал Папа Римский Франциск в интервью сербской газете «Политика», опубликованном в воскресенье по случаю столетия установления дипломатических отношений между Сербией и Ватиканом.

«В течение десятилетий слова «кризис» и «изменение» стали часто употребимыми — социальные, экономические, образовательные, экологические [кризисы]. Нам нужны перемены, — отметил понтифик. — Пандемия привела к кризису нашей модели организации и развития. Она выявила множество несправедливостей, болезненного молчания, социальных неудач и проблем в сфере здравоохранения, подвергнув большое число наших братьев процессам социальной изоляции и деградации».

По его словам, зачастую людям не хватает личных и коллективных усилий для того, чтобы справиться с кризисом.

«Мы свели развитие к простому экономическому росту, забывая, что подлинное процветание должно способствовать продвижению всех людей и каждого человека», — подчеркнул глава Римско-Католической Церкви.

«Прогресс всех людей и для всех людей. Мы не можем упускать из виду тот факт, что перемены всегда имеют цену, и мы должны спросить себя, кто за них платит», — добавил он.



Источник: ng.ru