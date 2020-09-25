Папа Римский благословил подаренный Ватикану колокол из Польши

Папа Римский благословил подаренный Ватикану колокол из Польши

Сентябрь 25, 2020

23 сентября во время общей аудиенции благословил «Голос нерожденных», который привезла делегация фонда «Жизни — да!» из польского Подкарпатья. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Polskie Radio 24.

Обращаясь к полякам во время аудиенции во дворе святого Дамасия в Ватикане, Папа Римский сказал: «Колокол будет сопровождать мероприятия, направленные на напоминание о ценности человеческой жизни от зачатия до естественной смерти».

Во время мероприятия Папа выразил надежду, что голос колокола «пробудит совесть в Польше и во всем мире». «Пусть его голос пробудит совесть законодателей и всех людей доброй воли как в Польше, так и в мире. Да благословит Бог, единственный истинный дарователь жизни, вас и ваши семьи», — добавил Папа Франциск, глядя на колокол, установленный во дворе. Затем он благословил его.

Колокол «Голос нерожденных» посвящен убитым по причине искусственного прерывания беременности (абортов). Он был изготовлен на колокольном заводе в Пшемысле.

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