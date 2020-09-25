Папа Римский благословил подаренный Ватикану колокол из Польши

23 сентября во время общей аудиенции Папа Франциск благословил колокол «Голос нерожденных», который привезла делегация фонда «Жизни — да!» из польского Подкарпатья. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Polskie Radio 24.

Обращаясь к полякам во время аудиенции во дворе святого Дамасия в Ватикане, Папа Римский сказал: «Колокол будет сопровождать мероприятия, направленные на напоминание о ценности человеческой жизни от зачатия до естественной смерти».

Во время мероприятия Папа выразил надежду, что голос колокола «пробудит совесть в Польше и во всем мире». «Пусть его голос пробудит совесть законодателей и всех людей доброй воли как в Польше, так и в мире. Да благословит Бог, единственный истинный дарователь жизни, вас и ваши семьи», — добавил Папа Франциск, глядя на колокол, установленный во дворе. Затем он благословил его.

Колокол «Голос нерожденных» посвящен убитым по причине искусственного прерывания беременности (абортов). Он был изготовлен на колокольном заводе в Пшемысле.