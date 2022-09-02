Папа призвал защитить семью от нападок идеологий

1 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане участников Генерального капитула монашеской общины Отцов Шёнштатта, основанной в 1988 году в Германии. Передает русская служба Vatican News.

Свою речь к гостям Епископ Рима начал с молитвы к Святому Духу, дабы работы капитула принесли обильные плоды. Члены общины, отметил Папа, «прекрасно служат Церкви и миру», сопровождая семьи и возвещая им красоту завета любви, который Господь установил со Своим народом. «Сегодня многие супружеские пары переживают кризис, молодёжь подвергается соблазнам, о стариках забывают, а дети страдают. Вы являетесь носителями послания надежды в этих мрачных ситуациях, через которые проходит каждый этап жизни».

Мир, по словам Папы, все больше требует от Церкви ответов на вопросы и тревоги наших современников. «Мы часто видим, что природа семьи подвергается нападкам со стороны различных идеологий, которые расшатывают основы, поддерживающие человека и в целом всё общество». Серьёзной проблемой является непонимание между стариками и молодёжью: спасти человечество может союз поколений, позволяющий сохранить личную и семейную идентичность, ведь тайна нашего искупления также тесно связана с любовью в семьях.

Епископ Рима предложил в качестве идеального примера смиренного служения Пресвятую Богородицу, «которая с нежной и преданной любовью заботится обо всех своих сыновьях и дочерях, особенно о самых бедных телом и духом». Матерь Христа призывает наводить мосты, основанные на братском милосердии к нуждающимся, она делится мудростью и даёт нам смелость «протянуть руку помощи тем, кто отдалился от дружбы с Господом»: чтобы они вернулись, от нас требуется «свидетельство новой жизни во Христе, отмеченной милосердием».

В конце обращения Папа Франциск призвал членов общины Отцов Шёнштатта всегда обновлять апостольство благодатью Святого Духа, смело открывать новые пути в служении семьям, «дабы красота Завета между Богом и человеком воссияла через духовность и живой опыт христианских ценностей».