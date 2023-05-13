Папа призвал «возродить рождаемость»

12 мая Папа Франциск встретился в Риме с участниками III встречи «Генеральных штатов рождаемости», организованной итальянским Форумом объединений семей. В собрании приняли участие президент фонда «За рождаемость» Джиджи Де Пало и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Передает русская служба Vatican News.

«Рождение детей – главный индикатор надежды народа. Если рождаемость низкая, значит, не хватает и надежды», – сказал Святейший Отец, отметив, что в прошлом году в Италии был зарегистрирован исторический минимум рождений, всего 393 тысячи младенцев, и это вызывает серьёзные опасения относительно будущего.

Епископ Рима затронул проблемы современного мира – войны, эпидемии, приток мигрантов, изменения климата; женщины становятся рабынями «избирательного труда», который отдаляет их от материнства. Стремительные перемены делают людей более хрупкими и уязвимыми: молодые поколения всё больше поддаются чувству незащищённости. Однако из кризиса невозможно выйти в одиночку, отметил Святейший Отец. Необходима дальновидная политика, чтобы «подготовить плодородную почву для расцвета новой весны, которая придёт на смену демографической зиме». Речь идёт о новом социальном подходе, при котором вопросы решаются вместе, переступая через идеологические барьеры и предубеждения. Для этого «нужно изменить менталитет: семья – не часть проблемы, а часть её решения».

Папа Франциск констатировал, что многие молодые люди вынуждены «снижать планку амбиций», довольствуясь слабыми заменителями (зарабатыванием денег, стремлением к карьере, путешествиями, культом досуга), что приводит к внутреннему истощению. Однако недопустимо, чтобы общество перестало быть генеративным и деградировало в сторону уныния. «Давайте снова вдохнём в молодых людей желание счастья!» – призвал Епископ Рима: в счастливом обществе естественно желание принимать, рождать, интегрировать.

По словам Папы, выход из демографического кризиса – это вопрос надежды, которая питается стремлением каждого человека к добру. Это желание растёт, когда мы наполняем смыслом собственную жизнь и жизнь других. Поэтому взращивание надежды – это общественный, интеллектуальный, культурный и политический акт, использование наших способностей и навыков ради общего блага, работая на перспективу. «Надежда создаёт перемены и улучшает будущее», – сказал Епископ Рима, добавив, что именно надежда ищет решения, которые формируют общество в соответствии с историческим моментом.

«Возродить рождаемость – значит выправить формы социальной изоляции, которые влияют на молодёжь и на её будущее», – сказал Папа и пожелал участникам встречи «почувствовать себя призванными к великой задаче возрождения надежды и к началу процессов, которые придадут импульс и жизнь Италии, Европе, миру и подарят нам много детей».