Папа призвал Церковь в Ванимо к единству и гармонии (+ ФОТО)

8 сентября, в ходе апостольской поездки в Папуа – Новую Гвинею, Папа Франциск отправился из Порт-Морсби в город Ванимо, где встретился с верующими возле кафедрального собора Святого Креста и пообщался с местными миссионерами, катехизаторами и молодёжью. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец поблагодарил за самоотверженное служение пресвитеров и мирян, напомнив, что их миссия в стране продолжается с XIX века, и церкви, школы и больницы свидетельствуют о Христовом спасении. «Наш мир преображается, когда люди живут в гармонии с Богом, братьями и сёстрами, когда они заботятся о друг друге и ценят природу», – отметил Папа. Каждый христианин призван распространять красоту Евангелия там, где он живёт, – и этим он также помогает миссионерам, которые покидают свои дома ради служения в самых отдалённых общинах. Красота церковной общины, объединённой любовью во Христе, должна сочетаться с окружающим великолепием. Грандиозные пейзажи Папуа – Новой Гвинеи, изобилующие флорой и фауной, запахами и звуками, «вызывают в памяти образ Эдема».

Комментируя свидетельства местных миссионеров, Папа Франциск подчеркнул: единый «хор» слов и дел Церкви способен преодолеть вражду и разделения – личные, семейные и племенные; изгнать из сердец страх, суеверия и магию; положить конец насилию, неверности, эксплуатации, злоупотреблению алкоголем и наркотиками, – «злу, которое лишает свободы и делает несчастными».

Святейший Отец подчеркнул, что любовь берёт своё начало в Боге и является самой мощной силой. Туристы, посетившие Папуа – Новую Гвинею, часто говорят, что здесь они увидели «рай», но, по словам Папы, главное сокровище этой земли – доброта сердец её жителей. Дети с их заразительными улыбками и радостью – самый прекрасный образ, какой люди могут увезти собой с собой и хранить в сердцах.

В конце обращения Епископ Рима призвал верующих епархии Ванимо украшать эту счастливую землю присутствием любящей Церкви:

«Я благословляю и благодарю вас, поминая в молитве. Вы тоже помолитесь обо мне».