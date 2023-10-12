Папа призвал помочь жертвам землетрясения в Афганистане

В конце общей аудиенции 11 октября Папа Франциск напомнил о катастрофических последствиях недавнего землетрясения на западе Афганистана и призвал помочь пострадавшим жителям страны. Передает русская служба Vatican News.

«Я обращаюсь с особыми мыслями к народу Афганистана, страдающему от разрушительного землетрясения: погибли тысячи людей, в том числе многие женщины и дети, многие потеряли кров, – сказал Святейший Отец. – Я призываю всех людей доброй воли оказать помощь этому народу, и без того подверженному тяжким испытаниям, и внести свой братский вклад в облегчение страданий людей, в поддержку необходимого восстановления».

Перед тем как преподать апостольское благословение, Папа Франциск попросил верующих молиться «обо всех, кто страдает от голода, несправедливости и войн, особенно о возлюбленной и многострадальной Украине».