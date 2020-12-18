Папа призвал очистить празднование Рождества от потребительства

Антиковидные меры могут стать хорошим поводом к переосмыслению наших рождественских привычек, считает Епископ Рима.

«В этом году нас ждут ограничения и неудобства, но давайте подумаем о том, каким было Рождество для Девы Марии и святого Иосифа: оно отнюдь не было радужным!»: с такими словами Папа Франциск обратился на общей аудиенции 16 декабря к верующим, призывая их «ускорить шаг» к подлинному Рождеству нашего Господа, отмеченному испытаниями и волнениями.

Вера, надежда и любовь направляли и укрепляли Святое Семейство из Назарета: Папа пожелал, чтобы так было для каждого из нас.

«Пускай эти сложности помогут очистить наш способ празднования Рождества, освободить его от потребительства, пусть оно будет более религиозным, более подлинным и достоверным».



Источник: Vatican News



На фото — рождественские ясли на площади Святого Петра