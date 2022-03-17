Папа призвал монашествующих подражать св. Иосифу

17 марта Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане участников 56-го генерального капитула Ордена августинцев-реколлектов (OAR), проходящего в эти дни, сообщает русская служба Vatican News.

Ссылаясь на евангельскую цитату, ставшую лейтмотивом капитула, Папа отметил, что совместный путь августинцев проходит в общении со всей Церковью, в духе синодальности, «с глазами и сердцами, устремлёнными на Иисуса». Епископ Рима предложил гостям размышления о небесном покровителе их ордена – святом Иосифе:

«Каждый богопосвящённый человек, каждый монашествующий, каждый священник призван, подобно святому Иосифу, иметь ‘отцовское сердце’, то есть сердце беспокойное, стремящееся любить и охватывать заботой вверенных ему сыновей и дочерей, особенно самых уязвимых, страдающих, лишённых опыта отцовской любви. Он не успокоится, пока не приведет их к Богу, к встрече с Ним, дабы все имели жизнь, и жизнь в изобилии, как говорится в евангельском тексте, освещающем ваш капитул».

Однако, отметил Папа, мы не сможем быть настоящими отцами, если не будем чувствовать себя детьми Небесного Отца, Который любит нас и выслушивает, знает наши нужды и указывает путь вперёд. «Будем же каждый день обращаться к Нему с уверенностью и упованием», даже когда призваний становится всё меньше, поддержал монашествующих Епископ Рима.

Ещё одна характеристика святого Иосифа, по словам Папы, – это его «креативная смелость». Святому Иосифу, как и нам сейчас, было нелегко, но он полностью доверял Богу и посвятил все свои способности, таланты и навыки служению Богу. Господь, в свою очередь, доверился Иосифу и даровал ему Свою благодать для выполнения трудной возложенной на него миссии. Епископ Рима призвал монашествующих – как в день обетов – целиком посвятить себя Господу, стать «жертвой живой, святой, благоугодной Богу» (см. Рим 12,1), а затем отправиться на миссию с уверенностью, смелостью и креативным подходом.

«Господь с нами, Он сопутствует нам и помогает принимать решения», – подчеркнул в конце обращения Папа Франциск и преподал августинцам-реколлектам апостольское благословение.