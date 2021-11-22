Папа призвал молодежь быть активной частью Церкви

После чтения молитвы Angelus Папа приветствовал молодежь в связи со Всемирным днем молодежи, который впервые отмечался во всех поместных Церквах в торжество Христа-Царя.

«Сердечно приветствую юношей и девушек нашей епархии и желаю, чтобы вся молодежь мира чувствовала себя активной частью Церкви, главными действующими лицами ее миссии», — сказал Папа, напомнив, что царствовать означает служить.

Далее Папа обратился к ООН с призывом «усилить контроль над торговлей оружием», а затем упомянул о рыбаках и посвященной им пастырской заботе и выразил солидарность с жертвами ДТП.

Завершая встречу, Святейший Отец сообщил, что в Польше 20 ноября был причислен к лику блаженных священник Иоанн Франциск Маха, убитый из ненависти к вере в 1942 году, во время гонений на Церковь со стороны нацистского режима. «Во мраке своего заключения он нашел в Боге силу и кротость, чтобы выдержать это испытание. Пусть его мученическая смерть станет плодотворным семенем надежды и мира», — сказал Папа.



Источник: Vatican News