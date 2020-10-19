Папа призвал миссионеров укреплять узы братства

В минувшее воскресенье после чтения молитвы «Ангел Господень», в контексте Всемирного дня миссий, отмечаемого 18 октября, Папа возблагодарил Бога за долгожданное освобождение священника Пьерлуиджи Маккалли, похищенного два года назад в Нигере, а также помолился за рыбаков, удерживаемых в Ливии, чтобы они могли вскоре воссоединиться со своими семьями.

«Сегодня мы празднуем Всемирный день миссий, который проходит на тему «Вот я, пошли меня! Завязывающие узы братства», — сказал Папа Франциск, подчеркнув, что эти слова относятся к каждому христианину, чья миссия заключается в установлении братских отношений со всеми людьми. -Особенно они касаются миссионеров и миссионерок — священников, монашествующих и мирян, которые сеют Евангелие на великой ниве мира. Давайте помолимся за них и окажем им нашу конкретную поддержку», — призвал Папа.

«В этом контексте я хотел бы поблагодарить Бога за долгожданное освобождение отца Пьерлуиджи Маккаллы, похищенного два года назад в Нигере. Мы также рады, что вместе с ним освобождены еще три заложника. Давайте продолжать молиться о миссионерах и катехизаторах, преследуемых и похищаемых в разных частях света».

Святейший Отец также выразил свою поддержку рыбакам, больше месяца удерживаемым в Ливии, и их семьям. Он призвал их не терять надежду на то, что они вскоре смогут вновь воссоединиться со своими близкими. Кроме того, Папа заверил в своей молитве о проводящихся международных переговорах, дабы они оказались плодотворными для будущего Ливии. Святейший Отец призвал к прекращению всех форм ненависти и содействию диалогу, который привел бы к миру, стабильности и единству в этой стране.

София Халходжаева

Источник: Vatican News