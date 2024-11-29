Папа призвал каласанцианцев помогать молодёжи становиться зрелыми и ответственными людьми (+ ФОТО)

28 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов монашеских конгрегаций, вдохновлённых воспитательной харизмой св. Иосифа де Каласанса, по случаю 75-летия их образования. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к участникам встречи, Святейший Отец напомнил, что святой Каласанс посвятил свою жизнь детям и молодёжи, особенно бедным, став для них «ангелом-хранителем». Сегодня, благодаря вкладу монашествующих, его уникальная образовательная миссия продолжает жить и распространяться на четырёх континентах.

Папа Франциск выделил два ключевых аспекта наследия святого: смелое упование на Божье провидение и заботу о всестороннем развитии личности. Первый аспект проявился в готовности Каласанса отказаться от личных амбиций ради служения беспризорным детям и создания христианских школ. Епископ Рима призвал гостей задуматься о современных формах нищеты:

«Чтобы ответить на нужды бедных, не бойтесь идти путями, отличными от уже проторенных, даже если это потребует пересмотра устоявшихся схем и ожиданий».

Второй аспект – гармоничное воспитание личности. Каласанс не только преподавал основы христианской веры, но и интегрировал духовное и интеллектуальное образование, помогая молодёжи становиться зрелыми и ответственными людьми. Сегодня, добавил Папа, такая модель должна сочетать три «интеллекта» – ум, сердце и руки, формируя целостность мыслей, чувств и действий. Это особенно важно в эпоху повсеместной цифровой культуры и разобщённости, где часто нельзя найти место для живого общения и даже семейного единства. Папа привёл историю, о которой ему поведал один знакомый епископ:

«Однажды к нему приехали родственники и пригласили в ресторан на воскресный обед. За соседним столиком молча сидела семья: отец, мать, сын и дочь – все четверо были погружены в свои телефоны. Не выдержав, этот неблагоразумный епископ подошёл к ним и сказал: «Какая у вас прекрасная семья, но почему вы общаетесь через телефоны? Разве не лучше поговорить друг с другом?”. Его выслушали, а затем грубо отослали, после чего продолжили виртуальные беседы. Это ужасное свидетельство глубокой утраты человечности».

В конце встречи Папа отметил, что сотрудничество монашествующих, богопосвящённых людей и мирян является ярким свидетельством любви к ближнему. Духовная семья св. Иосифа де Каласанса служит в стиле Иисуса Христа и Церкви, преображая мир через заботу о нуждающихся и верность своей харизме.