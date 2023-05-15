Папа призвал к стабильному перемирию на Ближнем Востоке

В полдень 14 мая, приветствуя паломников после чтения молитвы Regina Caeli, Святейший Отец призвал положить конец насилию между израильтянами и палестинцами. Передает русская служба Vatican News.

«В последние дни мы вновь стали свидетелями вооруженных столкновений между израильтянами и палестинцами, в которых погибли невинные люди, в том числе женщины и дети. Я надеюсь, что недавно достигнутое перемирие станет стабильным и орудия умолкнут, ибо невозможно достичь безопасности и стабильности военным путем, но, напротив, можно лишь разрушить даже малейшую надежду на мир», – сказал Папа Франциск.

Далее, обращаясь к представителям Caritas Internationalis, собравшимся в эти дни в Риме для выборов своего нового президента, Папа пожелал «смело идти вперед по пути реформ».

Во второе воскресенье мая во многих странах мира отмечается День матери; по этому случаю Святейший Отец попросил верующих вспомнить с благодарностью и любовью всех мам – «которые еще среди нас и тех, что ушли на небеса» – и вверить их Марии, «Маме Иисуса». «Давайте обратимся к Ней с мольбой облегчить страдания истерзанной Украины и всех народов, страдающих от войн и насилия», – призвал Епископ Рима.