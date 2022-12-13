Папа призвал иудеев и христиан к братскому диалогу

12 декабря Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов Ассоциации иудео-христианской дружбы Франции (AJCF) по случаю 75-летнего юбилея этой организации. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к гостям Святейший Отец напомнил об одном из основателей ассоциации, Жюле Исааке, «который сыграл ведущую роль в сближении иудеев и христиан после трагедии Второй мировой войны», а также внёс знаменательный вклад в создание декларации Второго Ватиканского собора Nostra Aetate. Этот документ до сих пор не утратил злободневности, напоминая о «великом духовном наследии, общем для христиан и иудеев»: он «поощряет взаимопонимание между ними и уважение друг к другу, достигаемое прежде всего в библейских и богословских исследованиях и в братских беседах» (п. 4).

Епископ Рима выразил глубокую признательность гостям за их многолетний труд, который очень помог иудеям и христианам заново открыть себя как братьев и детей единого Отца, «ожидающих дня, известного одному Богу, когда все народы будут единым голосом призывать имя Господа и ‘служить Ему единодушно’ (см. Соф 3,9)».

Нужно благодарить Бога за пройденный общий путь, «учитывая бремя взаимных предрассудков и порой болезненную историю, которую следует принять». Эта задача ещё не решена, отметил Папа Франциск и призвал делегатов «настойчиво идти по этому пути диалога, братства и совместных инициатив»:

«Эта прекрасная работа – создание связей – хрупка; её всегда нужно возобновлять и укреплять, особенно в наши времена враждебности, когда всё чаще проявляется закрытость и неприятие другого, не в последнюю очередь в связи с тревожным возрождением антисемитизма, особенно в Европе, а также насилия в отношении христиан».

В конце речи Святейший Отец заверил гостей в поддержке инициатив их организации, равно как инициатив всех иудеев и христиан, которые стремятся к ещё большему братству:

«Я молюсь, дабы ваши труды и преданность делу принесли обильные и продолжительные плоды».