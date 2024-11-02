На молитве Angelus 1 ноября Папа призвал христиан следовать путём святости и любви

В полдень 1 ноября – в праздник Всех Святых – Папа Франциск встретился в Ватикане с многочисленными паломниками из разных стран, напомнив о пути святости, который открыт для каждого. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима подчеркнул, что в Евангелии от Матфея Господь Иисус провозглашает Заповеди блаженства как своего рода «удостоверение личности христианина». Этот путь – не только Божественный дар, но и возможность для каждого ответить на него: для этого нужно просить у Господа, дабы Он приблизил наше сердце к Своему. Христос освобождает нас от всего, что мешает любить, и даёт пример жизни, наполненной милосердием, кротостью и стремлением к правде.

Папа Франциск особо выделил роль личной свободы и готовности к духовному усердию: Небесный Отец дарует святость, но не навязывает её, а ждёт нашего согласия. Христиане призваны следовать Божьим озарениям, учась служить другим с любовью, способной охватить весь мир.

В качестве примеров святости Папа привёл современных подвижников – Максимилиана Кольбе, Мать Терезу Калькуттскую и епископа Оскара Ромеро:

«В них, как и во многих других святых, – тех, кого мы почитаем у алтарей, и тех, кто незаметно живёт с нами по соседству <…> – мы видим братьев и сестёр, сформированных Заповедями блаженства: бедных, кротких, милосердных, алчущих и жаждущих справедливости, миротворцев. Это люди, ‘исполненные Бога’, неспособные оставаться равнодушными к нуждам ближнего; свидетели светлых путей, доступных и нам».

Папа призвал верующих задуматься, просим ли мы Бога о даре святой жизни и следуем ли Его наитию, готовы ли мы исполнять евангельские заповеди в повседневной жизни?

Папа Франциск завершил обращение молитвой к Пресвятой Деве Марии, Царице всех святых, прося её помочь христианам сделать свою жизнь путём святости.