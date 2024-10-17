Папа призвал хирургов к состраданию и заботе о пациентах

16 октября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов 126-го национального конгресса Общества итальянских хирургов, проходящего в эти дни в Риме на тему перспектив современной хирургии. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к гостям, Святейший Отец подчеркнул ценность выбранной темы: труд хирурга неоценим для человека, «который желает жить, стремится к будущему и в то же время крайне уязвим». В этой деятельности важен человеческий и профессиональный стиль, основанный на заботе о больных и на единстве компетентности с этикой во всех медицинских процедурах. «Ремесленники здоровья» призваны посвятить себя помощи бедным и отверженным, исцеляя не только органы и ткани, но и всего пациента.

По словам Святейшего Отца, современная медицина иногда сосредотачивается только на физическом состоянии пациента, не учитывая его целостность и уникальность. «Таким образом, тело становится лишь объектом научных исследований и технических манипуляций в ущерб пациенту, который отходит на второй план». Однако наука должна быть ориентирована на человека, а не на себя саму. В контексте хирургии, основанной на множестве технологий, Папа напомнил о важности «руки» хирурга и призвал врачей не забывать о человеческом факторе при проведении лечебных процедур. Необходимо заботиться о пациентах как о себе, а также продвигать гуманитарную, научно-техническую и психологическую подготовку молодёжи. Будущие хирурги должны стремиться к объединению этих аспектов в своей профессии и быть верными хранителями жизни пациентов.

Святейший Отец передал гостям икону Иисуса, «которая может вдохновить будущее их профессии»: на ней Спаситель изображён в контексте притчи о Добром самаритянине как символ врача, заботящегося о душе и теле пациента. Папа призвал врачей смотреть на пациентов с подобной любовью, состраданием и заботой: «Именно так каждый хороший врач становится ближним для пациента».

В конце встречи Папа Франциск поблагодарил гостей за самоотверженный труд и призвал их «посвятить себя страдающему человечеству, частью которого все мы являемся».

«Пресвятая Дева Мария, исцеление больных, да сопровождает ваше служение, утешая в трудах и изысканиях. Я благословляю каждого из вас, ваши семьи и всех медицинских работников, сотрудничающих с вашим Обществом».