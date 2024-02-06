Папа призвал движение «Общение и освобождение» к единству

Святейший Отец направил письмо президенту церковного движения «Общение и освобождение» Давиде Проспери по случаю 70-летия со дня основания движения, а также 19-й годовщины смерти его основателя о. Луиджи Джуссани. Передает русская служба Vatican News.

Единство, послушание, верность харизме, милосердие к людям в сегодняшнем мире ‒ этого ожидает Папа Франциск от духовенства и мирян церковного движения, которое было основано в 1954 году и сегодня распространено по всему миру.

В последние годы движение «Общение и освобождение» пережило некоторые изменения. Период «серьёзных проблем, внутренних разделений», похоже, постепенно преодолевается, о чём свидетельствуют некоторые плоды, которые Епископ Рима отмечает в своём письме. «Я призываю вас продолжать идти по этому пути и одобряю работу, которую вы проделали за этот период», ‒ пишет Папа.

Святейший Отец благодарит Бога за жизненную силу, которую движение демонстрирует в евангелизации и делах милосердия, вверяя его членам заботу о единстве: ведь только следуя за пастырями Церкви, можно стать хранителями плодотворной харизмы, которую Святой Дух ниспослал на о. Джуссани: «Заповедь новую даю вам: да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь друг ко другу» (Ин 13,34-35).

В конце послания Святейший Отец пишет: «Меня радует, как серьезно и охотно движение воспринимает слова, с которыми я обратился к вам на аудиенции 15 октября 2022 года». Тогда Епископ Рима призвал использовать периоды кризиса как «время обновления и миссионерского возрождения».

Давиде Проспери и монсеньор Филиппо Санторо ‒ специальный делегат для управления объединением мирян Memores Domini ‒ были приняты Папой на частной аудиенции 15 января этого года. Они рассказали Святейшему Отцу о шагах, предпринятых движением за прошедший год.