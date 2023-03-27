Папа приветствовал открытие в Милане Дома им. Фрицци (+ ФОТО)

Папа Франциск направил послание членам ломбардского отделения Unitalsi (Итальянского национального союза по перевозке больных в Лурд и другие международные святилища), напомнив, что год назад он поддержал их инициативу по строительству дома – гостеприимного пристанища для родителей маленьких пациентов, проходящих лечение в местных больницах. Передает русская служба Vatican News.

24 марта 2023 г. в Милане состоялось торжественное открытие приёмного дома, носящего имя одного из вдохновителей его идеи Фабрицио Фрицци, «который скончался пять лет назад и который был большим другом Unitalsi на протяжении почти двадцати лет», пишет Святейший Отец:

«Сегодня становится реальностью мечта о доме, радушно принимающего всех, кому приходится сталкиваться с болезнью, особенно матерей и отцов, которые борются с недугом вместе со своими зачастую совсем маленькими детьми. Пусть в сердце каждого из вас всегда живут слова из Послания к Евреям: ‘Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам’ (Евр 13,2)».

Серьёзно заболевшему ребёнку требуется специализированная помощь и часто она оказывается в больницах, расположенных далеко от дома, отмечает Епископ Рима. «Однако мы знаем, что, помимо заботы врачей и медсестер, огромное значение для ухода за детьми и их выздоровления имеют любовь, нежность и близость родителей».

Дом им. Фабрицио Фрицци, пишет Папа, «находится рядом со святилищем Богоматери Милостей, маленькой святыней, дорогой миланцам, которые обращаются к Марии, призывая небесные дары и бальзам для исцеления ран, нанесённых жизнью и обществом».

«Да поддержит Пресвятая Дева всех родителей, проживающих в Доме им. Фрицци, и станет ликом нежности и утешения. Я призываю благословение Господа и утешение Марии на всех вас и на семьи, которые найдут гостеприимство в доме, который вы сегодня открываете. Пожалуйста, не забывайте молиться обо мне».