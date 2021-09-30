Папа приветствовал молодых участников конференции «Youth4Climate»

29 сентября Папа Франциск обратился с видеопосланием к участникам семинара на тему устойчивого образования; встреча проходит в Милане в рамках трёхдневной молодёжной конференции Youth4Climate, в преддверии всемирного саммита ООН по изменению климата COP-26.

Святейший Отец благодарит молодых людей за их мечты и проекты, а также за то, что они заботятся о человеческих отношениях не меньше, чем об окружающей среде. Это показывает, что молодёжь готова не только к действиям, но и к терпеливому слушанию и диалогу.

Епископ Рима призывает молодых активистов вместе содействовать широкому образовательному альянсу для подготовки зрелых поколений, стойких в добрых начинаниях, способных преодолеть разобщённость и создать более братское общество. Епископ Рима подчёркивает:

«Говорят, что вы – будущее, но в этих вещах вы являетесь настоящим: вы – те, кто строит будущее уже сегодня, теперь».

Глобальный образовательный альянс, созданный в 2019 году, стремится дать общие ответы на исторические изменения планетарного масштаба, которые пандемия COVID-19 сделала ещё более очевидными, отмечает Папа:

«Технических и политических решений недостаточно, если они не подкреплены личной ответственностью и образовательным процессом, который отдает предпочтение культурной модели развития и устойчивости, основанной на братстве и союзе между людьми и природой. Необходима гармония между людьми и окружающей средой».

Благодаря общим идеям и проектам, подчёркивает Епископ Рима, можно найти решения для преодоления энергетической бедности и поставить заботу об интересах общества в центр национальной и международной политики, содействуя устойчивому производству, циркулярной экономике и объединению соответствующих технологий. Наступает время принятия мудрых решений, извлечения максимальной пользы из богатого опыта последних лет, чтобы сделать возможной культуру заботы и ответственного взаимообмена.

В конце видеопослания Папа Франциск заверяет участников молодёжного саммита в свой духовной близости, призывает продолжать работу на благо человечества и преподаёт апостольское благословение.



Источник: Vatican News